Neue Karstadt-Geschäftsführung Kübra Tamimi bringt Veränderungen für die Filiale mit Stefan Dickmann 12.11.2024, 06:30 Uhr

i BU: Die Geschäftsführerin von Karstadt in Limburg ist Kübra Tamimi. Die 29-Jährige leitet seit 1. September die Kaufhaus-Filiale in der Domstadt. Stefan Dickmann

Events, Präsenz, Image: Das ist der neue Dreiklang der Karstadt-Filiale in der Limburger Innenstadt, um wieder erfolgreicher zu werden.

Limburg. „Mit mir kommen einige Veränderungen“, sagte die neue Geschäftsführerin von Karstadt in Limburg, Kübra Tamimi, im Ausschuss für Stadtentwicklung am Mittwoch, 6. November. Die 29-Jährige ist seit dem 1. September für die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in der Domstadt verantwortlich und die Nachfolgerin von Jörg Walloschek; er hat die Karstadt-Filiale in Bad Kreuznach übernommen.

