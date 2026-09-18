Liveticker ab 17.30 Uhr 
Krügel und Minor am Sonntag in der Stichwahl
Manuel Minor und Oliver Krügel gehen am 20. September in die Stichwahl. Dann können die Bürger in der VG Bad Ems-Nassau entschei
Manuel Minor und Oliver Krügel gehen am 20. September in die Stichwahl. Dann können die Bürger in der VG Bad Ems-Nassau entscheiden, wer von ihnen künftig Bürgermeister wird.
Andreas Galonska

Wer wird neuer Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau? In der Stichwahl treten am Sonntag Oliver Krügel (CDU) und Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) an. Wir berichten ab 17.30 Uhr im Liveticker. 

In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau steht die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters an. Im ersten Wahlgang am 6. September lag Oliver Krügel (CDU) mit 47,5 Prozent vorn, Manuel Minor folgte auf dem zweiten Platz. Der parteilose Kandidat, der von der SPD, den Grünen und der Linken unterstützt wird, kam auf 37,4 Prozent der Stimmen.
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