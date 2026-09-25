Bewerber gesucht Krügel-Nachfolge: Noch kein weiterer Kandidat in Sicht Andreas Galonska 25.09.2026, 08:00 Uhr

i Zahlreiche Wahlzettel wurden bei der Entscheidung über den neuen VG-Bürgermeister ausgezählt. In einigen Monaten wird in Bad Ems die Wahl zum neuen Stadtbürgermeister anstehen. Andreas Galonska

In Bad Ems ist Bodo Wieseler (FDP) mit seiner Bewerbung um die Nachfolge von Oliver Krügel als Stadtbürgermeister vorgeprescht. Die anderen Fraktionen aus dem Stadtrat überlegen noch, wen sie eventuell nominieren wollen.

Oliver Krügel ist zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gewählt worden, er will das Stadtbürgermeisteramt nur für eine Übergangszeit weiterführen. Kurze Zeit nach Krügels Erfolg hat Markus Bodo Wieseler (FDP) seine Kandidatur für dessen Nachfolge erklärt.







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