Überforderung oder Entlastung? Kritik aus der Region an Nina Warkens Primärarztprinzip 07.10.2025, 15:00 Uhr

i Ärzte aus Rhein-Lahn und dem Hunsrück sind geteilter Meinung über die Sinnhaftigkeit des Primärarztsystems. Benjamin Ulmer/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa/Benjamin Ulmer

In Zukunft sollen Facharztbesuche nur noch in Ausnahmefällen ohne Überweisung möglich sein. Das ist das neue „Primärarztprinzip“ von Gesundheitsministerin Nina Warken. Was sagen Ärzte aus der Region dazu? Überforderung oder Entlastung?

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant für gesetzlich Versicherte die Einführung eines sogenannten „Primärarztprinzips“, wie es in der privaten Krankenversicherung bereits seit Längerem üblich ist. Dies würde bedeuten, dass ein Patient nicht mehr eigenständig einen Facharzt aufsuchen dürfte, bevor der Hausarzt entschieden hat, wohin der Patient seiner Meinung nach überwiesen werden sollte.







