Kritik an PV-Anlage in Winden reißt nicht ab

Die Flächen-PV-Anlage in Winden kommt. Das ist beschlossene Sache. Ab August sollen die Paneele aufgestellt werden. Dafür wurde die 4,5 Hektar große Fläche oberhalb der Kita gerodet und parat gemacht. Und genau das sorgte für einen Aufschrei in der Bevölkerung. „Wir haben überhaupt nicht gewusst, wie groß die Fläche sein wird“, sagen Anwohner gegenüber unserer Zeitung. Ein Biotop gehe verloren, merken andere an. Ortsbürgermeister Gebhard Linscheid habe in Salamitaktik kommuniziert und die Bevölkerung nicht mitgenommen, heißt es. Ihm wird sogar vorgeworfen, sich mit der Anlage ein Denkmal zu setzen, ohne mit seinen Bürgern gesprochen zu haben.

Das kann Linscheid nicht nachvollziehen, wie er auf Anfrage unserer Zeitung erläutert: „Die Größe der geplanten Photovoltaikfläche war seit Beginn der Planungen im Jahr 2023 bekannt und wurde in den entsprechenden Gremien regelmäßig behandelt. Im Mittelpunkt der Überlegungen standen dabei Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und eine sinnvolle Nutzung der verfügbaren Fläche“, so der Bürgermeister. Die Wahl des Standorts auf ehemalige Waldflächen, die wegen Borkenkäferbefalls und Trockenheit abgeholzt werden mussten, sei nach intensiver Diskussion mit Gemeinderat und Energie- und Umweltbeirat gefallen.

„Information muss auch wahrgenommen werden.“

Bürgermeister Gebhard Linscheid zum Vorwurf mangelnder Kommunikation

Informationen zum Projekt wurden laut Linscheid der Öffentlichkeit mehrfach und auf verschiedenen Wegen zur Verfügung gestellt – etwa auf der Gemeindehomepage, in Einwohnerversammlungen, in der Presse sowie durch öffentliche Sitzungsprotokolle. „Gleichwohl gilt: Information muss auch wahrgenommen werden. Die Gemeinde hat ihren Teil dazu beigetragen, Inhalte transparent zu machen – die aktive Auseinandersetzung damit liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen“, betont Linscheid.

Deutliche Kritik am Vorgehen des Bürgermeisters äußert hingegen der Elternausschuss der Kita, an dessen Gelände die Fläche für die Fotovoltaikanlage nahe rückt. Zu nahe, so der Elternausschuss. „Muss ich auf drei Meter heranrücken?“, fragt man sich. Laut Bebauungsplan soll die PV-Anlage auf einer L-förmigen Fläche oberhalb und seitlich der Kita aufgestellt werden. Außerdem habe es bis heute keine richtige Kommunikation gegenüber der Betreuungseinrichtung gegeben, keinen Infoabend, kein Gespräch. Dabei betont man aber, dass man nicht die PV-Anlage an sich infrage stellt, sondern die Art und Weise, wie im Ort damit umgegangen wird.

i Der Fußweg entlang der Triftstraße zur möglichen neuen Waldfläche für die Kitakinder reißt gleich oberhalb der Kita an der Bushaltestelle ab. Marta Fröhlich

Außerdem sei die Frage noch offen, wie die Kinder nun in den Wald kämen. Der Besuch des angrenzenden Waldes gehörte bisher zum Kitakonzept, nun liegt bald die eingezäunte PV-Fläche dazwischen. „Die heute genutzte Fläche war bereits vor dem Projekt kein klassischer Wald mehr. Vielmehr war sie durch den Borkenkäferbefall und drei Jahre extremer Trockenheit stark geschädigt“, erklärt Linscheid. „Die Anlage ist damit auch eine Reaktion auf den Klimawandel, der unsere Wälder direkt bedroht. Das ist langfristig wichtiger als ein Umweg von 200 Metern für den nächsten Waldbesuch“, findet Linscheid.

Für die Kinder sei bereits ein alternatives Waldstück in direkter Umgebung geprüft und gefunden, das ebenso gut erreichbar ist und weiterhin naturpädagogische Angebote ermöglicht. Dem Elternausschuss ist bisher allerdings nur eine Ausgleichsfläche bekannt, die sich auf der anderen Seite des Berges befindet. Dafür müssten die Kinder auf der viel befahrenen Triftstraße laufen, ein Fußweg fehlt größtenteils.

„Kritische Anmerkungen und Nachfragen waren nicht gern gesehen.“

Erhardt Frahm, ehemaliges Mitglied des Energie- und Umweltbeirats

Ebenfalls heftige Kritik kommt einer anderen Seite. Erhardt Frahm, einst Mitglied im Energie- und Umweltbeirat, war großer Befürworter der PV-Anlage im Ort. „Wir als Beirat wurden aber nicht gut miteinbezogen, unsere Expertise nicht abgefragt. Wir wurden in Kenntnis gesetzt, nachdem der Gemeinderat bereits entschieden hat“, berichtet Frahm. Dabei sei ihm wichtig gewesen, dass man vorab Optionen und Risiken gemeinsam abwägt, auch welches finanzielle Risiko für die Gemeinde dabei entsteht.

„Es wurde immer nach außen kommuniziert, die Gemeinde bekommt vergünstigten Strom. Man wollte Partner suchen, die die Anlage bauen und betreiben. Die Bürger sollten sich beteiligen können. Davon ist jetzt nichts mehr zu hören“, so Frahm. „Aber kritische Anmerkungen und Nachfragen waren nicht gern gesehen.“ Aus Sicht von Frahm hat der Bürgermeister dem Beirat nicht die Gelegenheit gegeben, seinen Standpunkt darzulegen. Deshalb trat Frahm aus dem Beirat aus und befürchtet heute, dass die Entscheidungsträger das Risiko nicht ordentlich abgewogen haben.

Auch das weist Linscheid zurück: „Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts wird laufend durch aktuelle Marktdaten überprüft. Klar ist aber auch: Wer unternehmerisch handelt, übernimmt Verantwortung – und trägt auch ein gewisses Risiko. Doch gerade darin liegt auch die Chance: Der Mehrwert für die Gemeinde steigt mit der eigenen Beteiligung. Eine genaue Bezifferung der Investitionen wird im Zuge der Gründung der gemeinsamen Betreibergesellschaft erfolgen.“ Die Gründung einer solchen Gesellschaft hat der Gemeinderat bereits beschlossen. Partner sollen dabei die Ortsgemeinde Winden, ein Stromerzeuger sowie eine Genossenschaft, die eine breite Beteiligung – auch aus der Bürgerschaft – ermöglichen kann, sein.

„Der einzelne Bürger hat im Prinzip nichts davon.“

Bürgermeister Linscheid auf einer Einwohnerversammlung im Juni

Heißt das nun, dass die Bürger sich direkt beteiligen können? Noch im Juni hatte Linscheid auf einer hitzig verlaufenen Einwohnerversammlung gesagt: „Der einzelne Bürger hat im Prinzip nichts davon.“ Die Erträge kämen der Gemeinde zugute, was wiederum gut für die Menschen in Winden sei, denn die Gemeinde könne Investitionen tätigen, ohne Schulden zu machen.

Auf unsere Nachfrage nach direkter Beteiligung reagiert Linscheid ausweichend: „Zunächst sei die Gegenfrage erlaubt: Welche direkte Beteiligungsmöglichkeit hat ein Bürger am Ertrag des Gemeindewaldes? Auch dort wurde früher Energie in Form von Holz gewonnen.“ Die Photovoltaikanlage sei eine Investition in die Zukunft Windens. Wenn die Ortsgemeinde durch diese Anlage neue finanzielle Spielräume erhalte, kann sie in alle öffentlichen Bereiche investieren – zum Wohle aller Einwohner. Aber er räumt ein: „ Fragen zur direkten finanziellen Beteiligung einzelner Bürgerinnen und Bürger – etwa über Genossenschaftsmodelle oder andere Beteiligungsformen – werden in den kommenden Schritten weiter konkretisiert.“