Es ist ein Gezerre um offenbar eh zu wenig Geld und dessen Verteilung: Die Initiative „Jetzt reden wir“ will bessere finanzielle Ausstattung für die Kommunen, doch Kreise scheinen dabei schlecht wegzukommen. Ein Schlagabtausch.
Dem Kreis entstehen finanzielle Nachteile, wenn er sich der Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ anschließt. Das sagte Jörg Denninghoff, Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, als der Kreisausschuss die mögliche Teilnahme an der Initiative debattierte.