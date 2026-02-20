Nach Diskussion im Ausschuss
Kritik an „Jetzt reden wir“: Falsch verstanden?    
Klamme Kassen, wo man hinsieht. Die Kommunen in RLP stöhnen unter hohen Belastungen. Die Initiative "Jetzt reden wir" will das ä
Klamme Kassen, wo man hinsieht. Die Kommunen in RLP stöhnen unter hohen Belastungen. Die Initiative "Jetzt reden wir" will das ändern.
Stephanie Pilick. dpa

Es ist ein Gezerre um offenbar eh zu wenig Geld und dessen Verteilung: Die Initiative „Jetzt reden wir“ will bessere finanzielle Ausstattung für die Kommunen, doch Kreise scheinen dabei schlecht wegzukommen. Ein Schlagabtausch. 

Lesezeit 3 Minuten
Dem Kreis entstehen finanzielle Nachteile, wenn er sich der Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“ anschließt. Das sagte Jörg Denninghoff, Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, als der Kreisausschuss die mögliche Teilnahme an der Initiative debattierte.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren