St. Goarshausen: Krach im Rat
Kritik an Daum wird lauter – Beigeordneter vor Rückzug?
Es rumort im St. Goarshäuser Rat. Am Dienstag, 12. Mai, findet im Rathaus die nächste öffentlich Sitzung des Stadtrats statt.
Es rumort im St. Goarshäuser Rat. Am Dienstag, 12. Mai, findet im Rathaus die nächste öffentlich Sitzung des Stadtrats statt.
Mira Zwick. Mira Zwickm

Das St. Goarshäuser Stadtratsmitglied Daliah Geisel übt in einem Schreiben an Daniel Daum deutliche Kritik an der Absage der Loreley-Jubiläumsveranstaltung und allgemeinen Punkten. Der Erste Beigeordnete nimmt ausführlich Stellung.

Lesezeit 4 Minuten
Es rumort im St. Goarshäuser Rat. In der jüngsten Sitzung war bekannt geworden, dass der Erste Stadtbeigeordnete Daniel Daum ohne Rücksprache mit den Ratsmitgliedern die Jubiläumsveranstaltung zu 50 Jahren Konzerte auf der Loreley-Freilichtbühne abgesagt hatte.

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Rhein-Lahn-ZeitungPolitik

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