Straßenausbaubeiträge
Kritik am Land kommt aus Hahnstätten
Still ruht die Bahnhofstraße. Seit Wochen gibt es in der Baustelle kein ersichtliches Weiterkommen.
Still ruht die Bahnhofstraße. Seit Wochen gibt es in der Baustelle kein ersichtliches Weiterkommen.
Uli Pohl

Beißende Kritik an der Landesregierung kommt aus Hahnstätten. Hintergrund ist der Plan der CDU, die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge abzuschaffen.

Lesezeit 2 Minuten
Deutliche Kritik an die Adresse der CDU in der rheinland-pfälzischen Landesregierung, die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau abzuschaffen wurde jetzt im Gemeinderat Hahnstätten laut. Bernd Wahnel (SPD) brachte die Diskussion ins Rollen, indem er die Einführung der wiederkehrenden Beiträge in Hahnstätten rechtfertigte.

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Rhein-Lahn-ZeitungPolitik

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