Das Verkehrskonzept für Bad Ems wirft weitere Fragen auf. Ein Bürger findet die bisherige Präsentation wenig transparent, ein Ratsmitglied befürchtet, dass die Vorschläge am Ende in der Schublade verstauben und nicht umgesetzt werden.

Das kürzlich im Ausschuss vorgestellte Verkehrskonzept stand nun zwar nicht auf der Tagesordnung des Bad Emser Stadtrats, hat diesen aber trotzdem beschäftigt. Ein Bürger äußerte Kritik an dem Umgang mit dem Konzept und sprach sich für mehr Transparenz aus.

Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) erinnerte zunächst an den weiteren Ablauf. Das Konzept der Firma Vertec wurde vor wenigen Tagen in der gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Hauptausschusses der Stadt kurz vorgestellt. Konkrete Vorschläge für die Umsetzung von Veränderungen wurden ebenfalls nur in raschem Tempo dargestellt, sie sollen nun von den Fraktionen weiter intern beraten werden. Bei Einzelmaßnahmen kann jede Fraktion eine Priorisierung vorschlagen, die dann zusammengetragen und in einer öffentlichen Sondersitzung des Stadtrats vorgestellt werden sollen.

Kosten seien wegen umfangreicher Untersuchungen gerechtfertigt

Bodo Wieseler (FDP) befürchtete, dass es nach der angekündigten Vorstellung und entsprechenden Beschlüssen Jahre bis zur Umsetzung dauern könnte – Jahre, in denen sich die Stadt bereits weiter entwickelt haben dürfte, Stichworte: neue Kita, neues Hotel. „Natürlich entwickelt sich die Stadt weiter. Die Kita und das Hotelprojekt sind Vertec bekannt“, antwortete Oliver Krügel. „Wir wollen aktiv mit dem Konzept arbeiten, es soll nicht in der Schublade verschwinden“, fügte er zu einer Umsetzung von Maßnahmen an.

Bodo Wieseler hakte außerdem nach, wie teuer denn das Konzept sei. Oliver Krügel nannte einen Betrag von rund 80.000 Euro, der durch die umfangreiche Erhebung vieler Daten und zahlreicher Befragungen in Bad Ems gerechtfertigt sei. Die Fachleute von Vertec haben laut Krügel viel Arbeitszeit aufwenden müssen, um an alle Daten zu kommen.

„Das Konzept wird in Bad Ems selbstredend öffentlich, aber hier handelt es sich zunächst um einen Entwurf.“

Stadtbürgermeister Oliver Krügel

Grundsätzliche Kritik meldete Bürger Klaus Diemert an: „Ich habe mehr Transparenz erwartet. Wo ist die Bürgerbeteiligung, wann geht das Papier an die Öffentlichkeit?“, wollte er wissen. Oliver Krügel verwies auf die Ideenkarte, auf der alle Bürger Vorschläge für Verbesserungen für Fußgänger, Radfahrer, den Autoverkehr und den ÖPNV einbringen könnten. „Dabei hatte es bereits eine umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit gegeben, es sind viele Anregungen eingearbeitet worden“, hob Oliver Krügel hervor. Nun handele es sich um einen Zwischenstand, der nicht öffentlich in den Fraktionen des Rats besprochen wird, dann soll eine öffentliche Vorstellung folgen.

Klaus Diemert merkte an, dass in Koblenz ein Verkehrskonzept umfangreich und immer öffentlich präsentiert worden sei. „Das Konzept wird in Bad Ems selbstredend öffentlich, aber hier handelt es sich zunächst um einen Entwurf“, machte Oliver Krügel deutlich. Jennifer Redert (fraktionslos) wollte wissen, ob bei der Ideenkarte auch Vorschläge offline eingebracht werden konnten. Das bejahte der Stadtbürgermeister, Bürger konnten auch Anregungen per Brief oder mündlich vorbringen.

Neuer Mähcontainer soll angeschafft werden

Zuvor ging es im Stadtrat unter anderem um den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses, der von Inge Beisel (SPD) vorgetragen wurde und der keine Auffälligkeiten enthielt. Dem Stadtbürgermeister und den Beigeordneten konnte danach Entlastung erteilt werden. Ohne Diskussion wurde der Finanzbericht zur Kenntnis genommen. Danach fiel die Zustimmung zu einem Nachtragshaushalt – ebenfalls ohne weiteren Gesprächsbedarf – einstimmig positiv aus. Zugestimmt wurde der Anschaffung eines Mähcontainers für knapp 25.000 Euro.

Bodo Wieseler stellte die Frage, ob man auch einem Anbieter mit geringfügig höheren Angeboten den Zuschlag hätte erteilen können, wenn es sich um eine Firma gehandelt hätte, die die Stadt schon länger beliefert. „Wir müssen das günstigste Angebot nehmen“, erwiderte Oliver Krügel. „Wird eigentlich auch mit den Anbietern gesprochen?“, hakte Dirk Beckenbach (CDU) nach. „Das darf man gar nicht“, erläuterte Thomas Fischbach (SPD) zu dem Verfahren, die Stadt würde sich schadenersatzpflichtig gegenüber den anderen Anbietern machen.