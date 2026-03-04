Mit Bestsellerlisten-Erfolgen und viel Humor im Gepäck zog Autor Klaus-Peter Wolf das Publikum in seinen Bann – und zeigte, dass seine Ostfriesenreihe nichts von ihrer Faszination verloren hat.
Das sagte eigentlich schon alles: Musste sich Klaus-Peter Wolf bei seiner Lesung vor knapp zwei Jahren noch mit dem Vence-Zimmer der Lahnsteiner Stadthalle „begnügen“, so hatte der Globus-Handelshof als Veranstalter dieses Mal lieber gleich den – bemerkenswert gut gefüllten– großen Saal gebucht.