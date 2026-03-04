Erfolgsautor in der Stadthalle
Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf begeistert in Lahnstein
Humorvoll und spannend: Mit der Lesung aus seinem Jubiläums-Krimi "Ostfriesenerbe" sorgte Klaus-Peter Wolf für eine volle Stadthalle.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Mit Bestsellerlisten-Erfolgen und viel Humor im Gepäck zog Autor Klaus-Peter Wolf das Publikum in seinen Bann – und zeigte, dass seine Ostfriesenreihe nichts von ihrer Faszination verloren hat.

Lesezeit 4 Minuten
Das sagte eigentlich schon alles: Musste sich Klaus-Peter Wolf bei seiner Lesung vor knapp zwei Jahren noch mit dem Vence-Zimmer der Lahnsteiner Stadthalle „begnügen“, so hatte der Globus-Handelshof als Veranstalter dieses Mal lieber gleich den – bemerkenswert gut gefüllten– großen Saal gebucht.

