Die Landtagswahl hielt im Wahlkreis 7 Diez/Nassau einen besonderen Krimi parat. Zwischen den Direktkandidaten lagen am Abend nur 0,4 Prozentpunkte. Dann musste in Arzbach noch mal ausgezählt werden. Was war los?
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4.692 Wahlbezirke gibt es in Rheinland-Pfalz – und der in Arzbach machte den Wahlabend besonders spannend. Denn im Wahlkreis 7 Diez/Nassau spielte sich ein Wahlkrimi ab, der bis auf die Nachkommastelle reichte und sich bis spät in den Abend zog. Es ging um nichts weniger als den Einzug in den Landtag.