Nach der Landtagswahl
Krimi am Wahlabend: Alles wartete auf Arzbach
Auf jede Stimme kommt es an. Das zeigte auch die knappe Abstimmung über das Direktmandat zwischen Matthias Lammert und Manuel Li
Auf jede Stimme kommt es an. Das zeigte auch die knappe Abstimmung über das Direktmandat zwischen Matthias Lammert und Manuel Liguori im Wahlkreis 7 Diez/Nassau.
Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Die Landtagswahl hielt im Wahlkreis 7 Diez/Nassau einen besonderen Krimi parat. Zwischen den Direktkandidaten lagen am Abend nur 0,4 Prozentpunkte. Dann musste in Arzbach noch mal ausgezählt werden. Was war los? 

Lesezeit 2 Minuten
4.692 Wahlbezirke gibt es in Rheinland-Pfalz – und der in Arzbach machte den Wahlabend besonders spannend. Denn im Wahlkreis 7 Diez/Nassau spielte sich ein Wahlkrimi ab, der bis auf die Nachkommastelle reichte und sich bis spät in den Abend zog. Es ging um nichts weniger als den Einzug in den Landtag.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 7 – Diez/Nassau

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