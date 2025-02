Vor der Bundestagswahl Kreuzchen per Brief wird auch im Kreis beliebter 20.02.2025, 15:00 Uhr

i Volle Postkisten mit Wahlbriefen müssen aktuell in den Verwaltungen im Rhein-Lahn-Kreis abgearbeitet werden. Tausende Bürger haben sich gegen den Gang zur Urne am Sonntag entschieden. Marta Fröhlich

Auf den letzten Metern zur Bundestagswahl wird in den Wahlbüros mit Hochdruck gearbeitet. Tausende Wahlberechtigte setzen auch dieses Jahr auf die Briefwahl. Wie läuft’s in den Wahlzentralen in der Region?

Die Bundestagswahl steht vor der Tür, aber auch im Kreis wollen viele Menschen nicht bis Sonntag warten, sondern schon vorab ihre Kreuzchen setzen und nehmen deshalb die Briefwahl in Anspruch. Wie viele Wahlbriefe wurden in den Verbandsgemeinden in der Stadt Lahnstein beantragt und wie ist die Rücklaufquote?

