Kinopreise gehen nach Zollhaus
Kreml gehört zu den besten Programmkinos im Land
Silke Löhr und Björn Völker vom Kreml Kulturhaus sind stolz auf die Auszeichnungen für das Programmkino.
Christopher Kahl

Von Independentfilmen bis in den Mainstream: Das Kreml Kulturhaus bietet ein umfangreiches Repertoire an Filmen. Aber nicht nur das: Auch für andere Veranstaltungen wird die Institution in Zollhaus genutzt. Dafür gab’s nun Preise.

Lesezeit 2 Minuten
Große Freude im Kreml Kulturhaus: Das Kreml-Programmkino wurde auch 2025 auf Landes- und Bundesebene mit den Kinoprogrammpreisen ausgezeichnet. Damit gehört das Kino erneut zu den besten Programmkinos Deutschlands – ein Beleg für die kontinuierlich hochwertige und engagierte Filmarbeit des Hauses.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region