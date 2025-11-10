Kinopreise gehen nach Zollhaus Kreml gehört zu den besten Programmkinos im Land Christopher Kahl 10.11.2025, 20:00 Uhr

i Silke Löhr und Björn Völker vom Kreml Kulturhaus sind stolz auf die Auszeichnungen für das Programmkino. Christopher Kahl

Von Independentfilmen bis in den Mainstream: Das Kreml Kulturhaus bietet ein umfangreiches Repertoire an Filmen. Aber nicht nur das: Auch für andere Veranstaltungen wird die Institution in Zollhaus genutzt. Dafür gab’s nun Preise.

Große Freude im Kreml Kulturhaus: Das Kreml-Programmkino wurde auch 2025 auf Landes- und Bundesebene mit den Kinoprogrammpreisen ausgezeichnet. Damit gehört das Kino erneut zu den besten Programmkinos Deutschlands – ein Beleg für die kontinuierlich hochwertige und engagierte Filmarbeit des Hauses.







