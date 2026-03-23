Neues Format in Zollhaus
Kreml: „Full House“ im KultWerk bei besonderer Party
Auf der Tanzfläche im KultWerk in Zollhaus war am Samstag anlässlich der 80er- und 90er-Party viel los.
Auf der Tanzfläche im KultWerk in Zollhaus war am Samstag anlässlich der 80er- und 90er-Party viel los.
Christopher Kahl

Das Kreml Kulturhaus in Zollhaus breitet sein Angebot aus. Nun wurde als neues Format eine 80er- und 90er-Party auf die Beine gestellt. Mehrere Hundert Menschen kamen, es gab einen Einlassstopp. Das Kreml Kulturhaus hat einen Nerv getroffen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Discokugel im KultWerk im Kreml Kulturhaus in Zollhaus glitzerte in alle Richtungen. Bunte Lichtstrahlen huschten über die Wände, dazu liefen die Beats aus zu den Hits der 80er- und 90er-Jahre aus den Boxen. Um Punkt 21 Uhr öffnete sich die Tanzfläche – und sie füllte sich schneller als erwartet.

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