Das Kreml Kulturhaus in Zollhaus breitet sein Angebot aus. Nun wurde als neues Format eine 80er- und 90er-Party auf die Beine gestellt. Mehrere Hundert Menschen kamen, es gab einen Einlassstopp. Das Kreml Kulturhaus hat einen Nerv getroffen.
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Die Discokugel im KultWerk im Kreml Kulturhaus in Zollhaus glitzerte in alle Richtungen. Bunte Lichtstrahlen huschten über die Wände, dazu liefen die Beats aus zu den Hits der 80er- und 90er-Jahre aus den Boxen. Um Punkt 21 Uhr öffnete sich die Tanzfläche – und sie füllte sich schneller als erwartet.