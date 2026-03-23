Neues Format in Zollhaus Kreml: „Full House“ im KultWerk bei besonderer Party Christopher Kahl 23.03.2026, 18:00 Uhr

i Auf der Tanzfläche im KultWerk in Zollhaus war am Samstag anlässlich der 80er- und 90er-Party viel los. Christopher Kahl

Das Kreml Kulturhaus in Zollhaus breitet sein Angebot aus. Nun wurde als neues Format eine 80er- und 90er-Party auf die Beine gestellt. Mehrere Hundert Menschen kamen, es gab einen Einlassstopp. Das Kreml Kulturhaus hat einen Nerv getroffen.

Die Discokugel im KultWerk im Kreml Kulturhaus in Zollhaus glitzerte in alle Richtungen. Bunte Lichtstrahlen huschten über die Wände, dazu liefen die Beats aus zu den Hits der 80er- und 90er-Jahre aus den Boxen. Um Punkt 21 Uhr öffnete sich die Tanzfläche – und sie füllte sich schneller als erwartet.







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