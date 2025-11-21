Zweiräder auf B274 verboten Kreisverwaltung will Schliem-Sperrung 2026 wiederholen 21.11.2025, 16:00 Uhr

i Kontrolle auf der Schliem im Sommer: Ein Beamter kontrollierte die Fahrzeugpapiere des Motorradfahrers. So stellten die Beamten auch fest, ob er das erste Mal auf dieser Strecke fuhr oder vielleicht sogar ein Wiederholungstäter war. Mariam Nasiripour

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung. Weil durch das Verbot von Zweirädern an Wochenenden und Feiertagen auf der Schliem zwischen Zollhaus und Allendorf schwere Unfälle minimiert wurden, soll die Maßnahme 2026 wiederholt werden – dieses Mal länger.

Zwischen dem 1. August und dem 31. Oktober war die B274 zwischen Zollhaus und Allendorf, die berüchtigte Schliem, an Wochenenden und Feiertagen für Zweiräder gesperrt. Ein kühner Schritt der verantwortlichen Behörden. Aber einer, mit dem man den zunehmenden (schweren) Unfällen auf der Strecke entgegenwirken wollte.







