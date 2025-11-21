Kreisverwaltung will Schliem-Sperrung 2026 wiederholen

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung. Weil durch das Verbot von Zweirädern an Wochenenden und Feiertagen auf der Schliem zwischen Zollhaus und Allendorf schwere Unfälle minimiert wurden, soll die Maßnahme 2026 wiederholt werden – dieses Mal länger.
Zwischen dem 1. August und dem 31. Oktober war die B274 zwischen Zollhaus und Allendorf, die berüchtigte Schliem, an Wochenenden und Feiertagen für Zweiräder gesperrt. Ein kühner Schritt der verantwortlichen Behörden. Aber einer, mit dem man den zunehmenden (schweren) Unfällen auf der Strecke entgegenwirken wollte.