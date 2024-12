Finanzierung der Busse Kreistag fordert mehr Daten zum ÖPNV 11.12.2024, 15:00 Uhr

i Busse stehen auf dem Betriebshof in Hahnstätten bereit für die Fahrt in den Einrich. Über die Ausgesteltung und die Kosten für die Linienbündel wurde jetzt im Kreistag diskutiert, eine Entscheidung wurde zunächst vertagt. Uli Pohl

Mal sind Busse voll mit Schülern, mal sind sie ziemlich leer unterwegs. Im Kreistag ging es darum, welche Angebote es künftig auf bestimmten Linien gibt und was der ÖPNV den Kreis kosten soll. Dazu wurden etliche Fragen gestellt.

Um Veränderungen im Busbetrieb ging es in der jüngsten Sitzung des Kreistags. Dabei drehte sich in der Diskussion alles um die Frage, wie viel Geld der Kreis für den Öffentlichen Personennahverkehr ausgeben will und wie viele Personen die Busangebote nutzen.

