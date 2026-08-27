Verkehrskreisel bieten im Vergleich zu herkömmlichen Kreuzungen zahlreiche Vorteile für Sicherheit, Verkehrsfluss und Umwelt. In Niederlahnstein sollte ein weiterer Kreisverkehr gebaut werden, doch das Projekt muss verschoben werden.
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Schlechte Nachrichten für Bedienstete des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in der Rittersturz-Kaserne in Niederlahnstein – und für jene, die in den Gewerbepark wollen oder auf der Höhe leben: Der seit Jahren geplante Kreisel an der Hermsdorfer Straße kommt erst einmal nicht.