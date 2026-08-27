Lahnstein, Deine Baustellen
Kreisel Hermsdorfer Straße kommt erst nach der Buga
Die Hermsdorfer Straße ist ein viel befahrener Knotenpunkt in Niederlahnstein. Seit Jahren ist hier der Bau eines Kreises geplan
Die Hermsdorfer Straße ist ein viel befahrener Knotenpunkt in Niederlahnstein. Seit Jahren ist hier der Bau eines Kreises geplant, doch der muss verschoben werden.
Tobias Lui

Verkehrskreisel bieten im Vergleich zu herkömmlichen Kreuzungen zahlreiche Vorteile für Sicherheit, Verkehrsfluss und Umwelt. In Niederlahnstein sollte ein weiterer Kreisverkehr gebaut werden, doch das Projekt muss verschoben werden.

Lesezeit 2 Minuten
Schlechte Nachrichten für Bedienstete des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in der Rittersturz-Kaserne in Niederlahnstein – und für jene, die in den Gewerbepark wollen oder auf der Höhe leben: Der seit Jahren geplante Kreisel an der Hermsdorfer Straße kommt erst einmal nicht.
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