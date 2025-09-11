Eigentlich sollte es schließen, doch der Kreis übernahm für eineinhalb Jahre das Defizit des maroden Paulinenstifts in Nastätten als Teil des GKM. Nun wird wohl um ein weiteres Jahr verlängert. Ein Zukunftskonzept fehlt bisher.

Die Zukunft des Paulinenstifts war Thema im Kreisausschuss. Genauer ging es um etwas, was sich sehr bürokratisch anhört, jedoch für die Zukunft des Krankenhauses von großer Bedeutung ist: die Verlängerung des Betrauungsakts. 2024 war ein Gutachten bekannt geworden, das bei der wirtschaftlichen Sanierung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) die Schließung der Standorte in Nastätten und Boppard vorsah. Der Rhein-Lahn-Kreis sprang in die Bresche und sicherte zunächst bis Ende dieses Jahres den Bestand des Krankenhauses in Nastätten.

In einem Betrauungsakt wies der Kreis das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) an, das Krankenhaus weiter zu betreiben, trägt aber das Defizit des Standorts, das auf rund 3 Millionen Euro beziffert wird. Daneben erhielt die Verwaltung den Auftrag, ein Zukunftskonzept für den Standort Nastätten zu entwickeln. Ein solches Konzept befindet sich laut Verwaltung derzeit in Arbeit und wurde bereits mit dem Gesundheitsministerium erörtert.

„Viele Dinge sind noch unklar.“

Landrat Denninghoff zu den Verzögerungen beim Zukunftskonzept Paulinenstift

„Doch es gibt aktuell diverse Unwägbarkeiten in der Bundespolitik“, erklärte Landrat Jörg Denninghoff im Kreisausschuss. So fehle zum Beispiel immer noch ein Krankenhauskonzept. Diese gesetzlichen Regelungen hätten aber unmittelbare Bedeutung für das Zukunftskonzept, da beispielsweise Vorhaltepauschalen für bestimmte Leistungen vorgesehen sind. „Viele Dinge sind noch unklar“, so Denninghoff. So fehle auch die Fortschreibung des Krankenhausplans des Landes, die aufgrund der laufenden Krankenhausreform vom Bund noch nicht neu gefasst wurde. Außerdem wolle man die Mitarbeiterschaft mitwirken lassen, ein Workshop ist für Oktober geplant.

Deshalb soll der Betrauungsakt mit Enddatum 31. Dezember 2025 in Abstimmung mit der Geschäftsführung des GKM unverändert um ein Jahr verlängert werden, so der Vorschlag der Verwaltung im Kreisausschuss, was dort auf breite Zustimmung stieß. „Viele haben es schon geahnt, dass eineinhalb Jahre knapp werden. Aber wir sollten den Mitarbeitern Sicherheit zeigen, deshalb sind wir dafür“, so Jens Güllering, Fraktionssprecher der CDU.

Kreistag muss über Verlängerung des Betrauungsakts entscheiden

Auch aus der SPD kam Kopfnicken. „Ich habe auch aus der Innenperspektive erstmals das Gefühl, dass wir beim GKM eine Geschäftsführung haben, die das Konstrukt mit Nastätten und Boppard mitgeht und die Häuser nicht nur als Notnagel sieht“, sagte Marco Ludwig, auch Bürgermeister von Nastätten. Harald Gemmer stimmte für die FWG ebenfalls zu, merkte aber kritisch an, es sei „schade, dass wir ohne Landesebene kein Werkzeug für ein Konzept haben.“

Und was sagt die Kommunalaufsicht? Laut Denninghoff habe sich am Status des Paulinenstifts als Bedarfskrankenhaus nichts geändert. Zwar gebe es schon jetzt vonseiten der ADD starke Bedenken, „für den bestehenden Akt, den wir nur im Datum anpassen werden, sehe ich aber gute Chancen, dass die ADD mitgeht“, so der Landrat. Der Kreisausschuss empfiehlt einstimmig dem Kreistag, die Verwaltung zu beauftragen, den bestehenden Betrauungsakt mit dem GKM um ein Jahr fortzuschreiben.