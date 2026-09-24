Sanierung der Marksburgschule
Krebserregende Fasern: Säcke sollen entsorgt werden
Mittlerweile steht ein Bauzaun um das ausgebaute Dämmmaterial, welches in Säcken lagert. Es handelt sich um KMF-haltige Dämmstof
Mittlerweile steht ein Bauzaun um das ausgebaute Dämmmaterial, welches in Säcken lagert. Es handelt sich um KMF-haltige Dämmstoffe, die als krebserregend gelten.
Charlotte Krämer-Schick

Sanierungen von alten Gebäuden bringen oft Überraschungen mit sich: Bei den Arbeiten an der Marksburgschule in Braubach wurde jetzt sogar ein Baustopp verhängt. Welche Gefahr geht von der Baustelle aus? Und wie geht es weiter? Wir haben nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Haufen mit Säcken, auf denen die deutliche Warnung „Achtung: Inhalt kann krebserzeugende Faserstoffe freisetzen!“ steht, andere Säcke, die speziell für die Entsorgung von Asbest genutzt werden. Zwischen Containern zerbrochene Fenster und Bauschutt: Die Sanierung der Marksburgschule in Braubach ist aktuell gestoppt, weil ein Abbruchunternehmen nicht korrekt gearbeitet haben soll.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren