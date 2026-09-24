Sanierungen von alten Gebäuden bringen oft Überraschungen mit sich: Bei den Arbeiten an der Marksburgschule in Braubach wurde jetzt sogar ein Baustopp verhängt. Welche Gefahr geht von der Baustelle aus? Und wie geht es weiter? Wir haben nachgefragt.
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Ein Haufen mit Säcken, auf denen die deutliche Warnung „Achtung: Inhalt kann krebserzeugende Faserstoffe freisetzen!“ steht, andere Säcke, die speziell für die Entsorgung von Asbest genutzt werden. Zwischen Containern zerbrochene Fenster und Bauschutt: Die Sanierung der Marksburgschule in Braubach ist aktuell gestoppt, weil ein Abbruchunternehmen nicht korrekt gearbeitet haben soll.