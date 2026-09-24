Sanierung der Marksburgschule Krebserregende Fasern: Säcke sollen entsorgt werden Tobias Lui 24.09.2026, 17:05 Uhr

i Mittlerweile steht ein Bauzaun um das ausgebaute Dämmmaterial, welches in Säcken lagert. Es handelt sich um KMF-haltige Dämmstoffe, die als krebserregend gelten. Charlotte Krämer-Schick

Sanierungen von alten Gebäuden bringen oft Überraschungen mit sich: Bei den Arbeiten an der Marksburgschule in Braubach wurde jetzt sogar ein Baustopp verhängt. Welche Gefahr geht von der Baustelle aus? Und wie geht es weiter? Wir haben nachgefragt.

Ein Haufen mit Säcken, auf denen die deutliche Warnung „Achtung: Inhalt kann krebserzeugende Faserstoffe freisetzen!“ steht, andere Säcke, die speziell für die Entsorgung von Asbest genutzt werden. Zwischen Containern zerbrochene Fenster und Bauschutt: Die Sanierung der Marksburgschule in Braubach ist aktuell gestoppt, weil ein Abbruchunternehmen nicht korrekt gearbeitet haben soll.







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