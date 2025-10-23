Kadaver bei Osterspai entdeckt Kraniche im Rhein-Lahn-Kreis an Vogelgrippe gestorben? 23.10.2025, 17:25 Uhr

i Einen toten Kranich am Rhein bei Osterspai hat ein Urlauber fotografiert. Rainer von Brook

Aktuell grassiert die Vogelgrippe (H5N1) unter Kranichen, die auf dem Weg in den Süden sind. Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurde jetzt eine Infektion nachgewiesen. Aber auch im Rhein-Lahn-Kreis gibt es Meldungen über verhaltensauffällige Kraniche.

Am Himmel hört und sieht man sie gerade, die Kraniche, die von Nordeuropa über Deutschland nach Süden zu ihren Winterquartieren in Frankreich und Spanien ziehen. Aber aktuell häufen sich entlang der Flugroute Meldungen von kranken Kranichen. So hatte zum Beispiel auf einer Wiese bei Niedersohren im Rhein-Hunsrück ein Spaziergänger am Sonntag einen verhaltensauffälligen Kranich gesehen, der dann auch bald verendete.







