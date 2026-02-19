Planung in St. Goarshausen Krangelände: Vom Industrieareal zum Buga-Park am Rhein Mira Zwick 19.02.2026, 13:00 Uhr

i Noch sieht es rund um den historischen Kran in St. Goarshausen ziemlich trostlos aus. Aber das soll sich bis zur Buga 2029 ändern. Mira Zwick

Das Gelände rund um den Häuser Kran hält einen Dornröschenschlaf. Doch pünktlich zur Buga in drei Jahren soll es wachgeküsst werden und nach den Vorstellungen der Planer zu einem attraktiven Landschaftspark umgestaltet werden.

Eigentlich ist es ein Filetstück, das Krangelände in St. Goarshausen mit seinem weithin sichtbaren Industriedenkmal. Noch hält es aber einen Dornröschenschlaf. Doch aus diesem soll es mit Blick auf die Buga 2029 endlich wachgeküsst werden. Wie es dort künftig aussehen könnte, haben die Planer von Bierbaum.







