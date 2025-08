Der Grundstückstausch am Häusener Kran kommt voran – eine wichtige Voraussetzung für einen Buga-Park auf dem Gelände. Stadt und WSA haben sich auf Eckpunkte zum Flächentausch geeinigt. Doch ein entscheidender Vertrag lässt weiter auf sich warten.

Wie geht es weiter mit der geplanten Buga-Fläche am Häusener Kran? Deren Gestaltung erschien zuletzt fraglich, weil die Stadt St. Goarshausen eine von der Buga-Gesellschaft gestellte Frist für den Grundstückstausch nicht eingehalten hatte. Wie weitere Recherchen unserer Zeitung nun ergeben haben, sind hinter den Kulissen alle Beteiligten aber dennoch auf einem guten Weg. Stadt und Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), aktueller Eigentümer der Fläche, haben sich auf ein Eckpunktepapier verständigt, wenngleich ein Notarvertrag noch nicht geschlossen wurde, wie uns das WSA auf Nachfrage bestätigte.

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gibt Auskunft zum aktuellen Stand

Das Gelände rund um das Industriedenkmal Häusener Kran ist – ungeachtet der Tatsache, dass es seit Jahren brachliegt – ein Sahnestück in der Loreleystadt. Das erkannte auch die Buga-Gesellschaft, die den Plan fasste, dort einen frei zugänglichen Buga-Park zu gestalten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Stadt St. Goarshausen ihr das vertraglich gesichert gestattet. Das kann die Stadt jedoch nur, wenn sie auch im Besitz der Fläche ist. Und Eigentümerin ist aktuell (noch) das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Mindestens seit August vergangenen Jahres befasst sich der Rat intensiv mit dem Thema, in der Februarsitzung, der letzten Sitzung vor ihrer Amtsniederlegung im April, sicherte die ehemalige Stadtbürgermeisterin Anna Maria Ledwinka zu, dass die Verhandlungen bis Juni/Juli abgeschlossen sein werden.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gibt auf Nachfrage unserer Zeitung am Donnerstag weiterreichende Informationen zum aktuellen Stand. So seien sich WSA und die Stadt einig über die Konditionen des Grundstückstauschs. Diese seien in einem Eckpunktepapier umrissen, dem der Stadtrat zugestimmt habe, teilte ein Pressesprecher des WSA auf Nachfrage mit. Nun müsse das Grundstück noch mit Dienstbarkeiten belastet werden, sprich: Dem WSA müssen Wegerechte gestattet werden sowie im Falle einer eventuell anstehenden Ufermauersanierung ein mögliches Rückverankerungsrecht für die Mauer, erläuterte er weiter.

Besonderheit beim Industriedenkmal Häusener Kran

Eine besondere Rolle spielte darüber hinaus das Industriedenkmal Häusener Kran. Er gilt als eines der ältesten erhaltenen Verladedenkmäler am Mittelrhein, befindet sich jedoch im Besitz der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz. Und eine weitere Besonderheit: Der Grund, auf dem der Kran steht, gehört nicht der Entwicklungsagentur, sondern bislang noch dem WSA, also die Fläche, über die aktuell verhandelt wird. Dieses ungewöhnliche Konstrukt stellte das WSA vor besondere Herausforderungen, denn bislang waren Rechte und Pflichten nicht vertraglich geklärt. Insbesondere bei einer Ufermauersanierung könnte dies eine Rolle spielen. Etwaige Mehrkosten, die aufgrund des Vorhandenseins des Krans entstehen, müssen vom Eigentümer getragen werden. Dies regelt nun ein Nutzungsvertrag, der vor wenigen Wochen unterschrieben worden und Voraussetzung vor einem Grundstückstausch gewesen sei, erläuterte ein Sprecher des WSA.

Dass die Verhandlungen zum Flächentausch indes so weit gediehen sind, ließ Stadtbeigeordneter Daniel Daum im Gespräch mit unserer Zeitung bislang nicht durchblicken. Gefragt nach einer Absichtserklärung oder Ähnlichem, erwähnte er besagtes Eckpunktepapier nicht. Im Gegenteil: Wiederholt betonte er, dass dem Rat erst der Vertrag vorliegen müsse, bevor die Ratsmitglieder endgültig darüber entscheiden können.

Planung für Buga-Park läuft weiter

Dass der Notarvertrag noch endverhandelt werden müsse, deckt sich wiederum mit den Aussagen des WSA. Seitens des WSA spricht einem Grundstückstausch aber nichts entgegen. Nach Vertragsunterzeichnung sei es möglich, den Besitzübergang vorzuziehen, damit die Planungen zum Buga-Park weiter vorangetrieben werden können. Am Buga-Park hält auch die Buga-Gesellschaft weiter fest, der Planungsprozess für den Park laufe „termingerecht weiter“, bestätigte die Buga-Gesellschaft. „Die finalen Angebote waren bis zum 25.07.2025 einzureichen und werden nun final ausgewertet. Im Rahmen des Vergabeprozesses der Buga gGmbH erfolgt danach die Entscheidung und Beauftragung.“

Zusammengefasst ergibt sich daraus folgendes Bild: Es gibt laut WSA ein Eckpunktepapier, in dem alle wichtigen Details zusammengefasst sind und dem der Stadtrat St. Goarshausen laut WSA zugestimmt hat, das aber seitens des Stadtbeigeordneten Daum auch auf explizite Nachfrage nach einer Absichtserklärung oder Ähnlichem nicht erwähnt wurde. Der Grundstückstausch ist noch nicht vollzogen, dem endverhandelten Notarvertrag muss (auch) der Stadtrat noch zustimmen. Dann sei es möglich, dass ein Besitzübergang vor dem Eigentumsübergang mit dem WSA vereinbart wird, sodass dann die Planungen für einen Buga-Park weiter vorangetrieben werden können. Den formalen Abschluss hat der Grundstückstausch erst mit der Eintragung ins Grundbuch.