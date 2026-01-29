Am Statistischen Landesamt in Bad Ems stehen Arbeiten auf dem Dach an, weswegen ein großer Kran aufgestellt wird. Daher sind die Straßen in der Umgebung am Samstag, 31. Januar, komplett gesperrt.
Lesezeit 1 Minute
Arbeiten am Dach des Statistischen Landesamtes in Bad Ems machen eine Vollsperrung der Straßen nötig. Am Samstag, 31. Januar, wird der Kreuzungsbereich an der Badhausstraße, Mainzer Straße und Wilhelmsallee den ganzen Tag gesperrt. Der Grund dafür ist ein großer Mobilkran, der auf der Fahrbahn am Statistischen Landesamt aufgebaut wird.