Vollsperrung in Kurstadt Kran im Einsatz: Straßen am Stala Bad Ems gesperrt Andreas Galonska 29.01.2026, 14:00 Uhr

i Am Statistischen Landesamt in Bad Ems muss wegen Arbeiten am Dach am Samstag, 31. Januar, ein großer Kran aufgestellt werden. Der Straßenverkehr ist dort an diesem Tag gesperrt. Später muss mit Einschränkungen durch Ampelbetrieb gerechnet werden. Andreas Galonska

Am Statistischen Landesamt in Bad Ems stehen Arbeiten auf dem Dach an, weswegen ein großer Kran aufgestellt wird. Daher sind die Straßen in der Umgebung am Samstag, 31. Januar, komplett gesperrt.

Arbeiten am Dach des Statistischen Landesamtes in Bad Ems machen eine Vollsperrung der Straßen nötig. Am Samstag, 31. Januar, wird der Kreuzungsbereich an der Badhausstraße, Mainzer Straße und Wilhelmsallee den ganzen Tag gesperrt. Der Grund dafür ist ein großer Mobilkran, der auf der Fahrbahn am Statistischen Landesamt aufgebaut wird.







