Neujahrsempfang CDU Rhein-Lahn Kramp-Karrenbauer: Europa braucht USA als Partner Marta Fröhlich 02.02.2026, 06:00 Uhr

i Gute Laune brachte Annegret Kamp-Karrenbauer ins "Neue Mühlchen" in Diez zum Neujahrsempfang der CDU Rhein-Lahn mit. Marta Fröhlich

Nach 35 Jahren will die CDU endlich an die Macht im Land. Der Wahlkampf dafür stand auch beim Neujahrsempfang der Christdemokraten in Diez im Fokus. Als Unterstützung hatte man sich ein bekanntes Gesicht eingeladen. Annegret Kramp-Karrenbauer.

„Es ist erst ein Monat dieses Jahres um, fühlt sich aber schon an wie ein ganzes Jahr“, fasste Annegret Kramp-Karrenbauer zum Einstieg ihrer Rede auf dem Neujahrsempfang der CDU Rhein-Lahn zusammen und erntete zahlreiche Nicker im eng besetzten Festsaal des „Neuen Mühlchens“ in Diez, den vor allem eher betagtere Parteifreunde füllten.







