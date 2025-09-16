Die einen sitzen beim traditionellen Frühschoppen, die anderen schlendern über den Krammarkt, der den Hahnstätter Markt beschließt. Da gab es einige Schnäppchen, was Haushaltswaren, Kleidung und Schmuck angeht – und noch mehr.

Der traditionsreiche Krammarkt in Hahnstätten erwies sich auch in diesem Jahr als ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens im ländlichen Raum. Er ist ein Ort des Einkaufens, des Treffens und des Erlebens. Schon früh füllte sich die Jahnstraße mit neugierigen Besuchern, die sich zwischen den bunten Marktständen drängten. Viele Menschen aus der gesamten Region nutzten die Gelegenheit, einen ausgedehnten Bummel zu unternehmen.

i Gut gefüllte Tische und Gläser beim traditionellen Frühschoppen des Hahnstätter Marktes. Rolf Kahl

Die Marktstände zogen sich von der Aarbrücke bis zur Schulmensa. Händler aus nah und fern hatten ihre Waren aufgebaut, und ihr Angebot reichte von Haushaltswaren, Kleidung, Schmuck und Spielzeug bis hin zu Werkzeugen und regionalen Spezialitäten. Die Stände waren bunt geschmückt und lockten mit Angeboten, die man im Supermarkt oft nicht findet. Viele Händler boten ihre Waren auch zu äußerst günstigen Preisen an, was besonders Schnäppchenjäger anzog. Kinder stürzten sich begeistert auf plüschige Stofftiere, während ältere Besucher die Sonderangebote eines Schuhhändlers begutachteten. Wer es ausgefallener mochte, konnte neue Produkte wie das „Kaltwasserwischtuch“, eine innovative Gartenschere ein Hightech-Taschenmesser oder den revolutionären Kartoffelschäler für die Küche testen. Kulinarisch blieb ebenfalls kein Wunsch offen: Der Duft von Würstchen, Crêpes, Langosch, gebrannten Mandeln und herzhaften Schmalzbroten zog über den Markt.

i Marktburschenpärchen des Jahres 1975 – und bis heute treu geblieben. Rolf Kahl

Im Festzelt herrschte ab 11 Uhr beste Stimmung. Beim traditionellen Frühschoppen sorgten „Becci & Ralf“ mit zünftiger Musik für ausgelassene Feierlaune. Der VHVH, der Festwirt und die Schausteller zeigten sich hochzufrieden mit dem Besucherandrang. Höhepunkt des Nachmittags war die Verlosung der Tombola-Hauptpreise. Am Ende des Tages gingen viele Besucher mit einer gefüllten Einkaufstasche nach Hause und hatten nicht nur ein paar schöne Dinge ergattert, sondern auch das Gefühl, Teil eines lebendigen Stücks Tradition gewesen zu sein.