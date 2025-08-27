Bummeln, schauen und Bekannte treffen: Der Bartholomäusmarktdienstag mit Krammarkt und Frühschoppen waren wieder viele Besucher aus nah und fern gekommen, um in Katzenelnbogen bei bestem Sommerwetter eine schöne Zeit zu verbringen.

Perfektes Sommerwetter lud zum Bartholomäusmarktdienstag zum Bummeln ein. Zwischen 80 und 90 Stände warteten auf die Besucher rund um den Rummelplatz. Zwar sagte Christel Strobel vom Team des Einricher Heimatvereins am frühen Morgen, dass mehrere Standbetreiber nicht bleiben wollten und wieder abreisten, da ihre gewohnten Plätze durch Sicherheitsmaßnahmen belegt waren, die Parkplätze waren allerdings voll. Von überall her – so entstand der Eindruck aufgrund der vielen unbekannten Kennzeichen – waren Menschen zum Krammarkt nach Katzenelnbogen gekommen. Eine kleine Ehrenrunde mit dem Auto musste man drehen, dann hatte man Glück und konnte einen freien Platz ergattern.

Ein umfangreiches und attraktives Angebot an Spielsachen, Leder- und Papierwaren, Dekorationsartikeln, interessantem Schmuck, außergewöhnlicher und attraktiver Kleidung, Nützlichem wie Strümpfe und Socken, Süßem, Saurem und Nahrhaftem, Pflegemitteln, Gewürzen aus aller Welt oder Produkte zum Tierwohl gab es zu entdecken. Besonderen Zuspruch fand auch ein Stand mit leckeren Cocktails, mit und ohne Alkohol. „Eigentlich wollte ich nicht an das Putzen denken, aber das Angebot an Pflegemitteln im Haushalt ist wirklich attraktiv“, so eine Besucherin. Der Standbetreiber zeigte sich mit dem Besucheraufkommen zufrieden. Immer wieder gab es Neues, und es war herrlich zu stöbern. Die Standbetreiber zeigten sich geduldig, was vielleicht auch ein Anziehungspunkt des Krammarkts ist.

Hier treffe ich Leute, die ich schon seit einem Jahr und länger nicht gesehen habe.

Eine Besucherin des Krammarkts in Katzenelnbogen

Der Krammarkt war wie der Frühschoppen am Bartholomäusmarktdienstag wieder ein attraktiver Treffpunkt für die Bevölkerung. Dort trafen sich Menschen, die sich lange nicht gesehen haben. „Hier treffe ich Leute, die ich schon seit einem Jahr und länger nicht gesehen habe“, so eine Besucherin. Da machte es auch nichts, wenn es manchmal eng wurde. Die Fahrgeschäfte und die Stände mit leckerem Essen und Trinken verzeichneten ebenfalls zahlreiche Besucher. Die Kinder hatten sich schon auf den Bartholomäusmarkt gefreut. Karussell fahren, etwas naschen – die Kinderaugen strahlten. Es scheint wie selbstverständlich, den Marktdienstag zu einem Besuch in Katzenelnbogen zu nutzen und das übliche Programm zu absolvieren. Es gibt Menschen, die extra Urlaub für den Bartholomäusmarkt nehmen. „Für ein Resümee ist es noch zu früh“, sagte ein Standbetreiber. „Wir sind es gewohnt, auch einmal zu einem Krammarkt zu fahren, an dem es regnet, aber dieser Tag verspricht, schön zu werden, und vielleicht auch ein gutes Geschäft.“

Beim Frühschoppen am Dienstag gab es in diesem Jahr etwas Besonderes: Viele Jahre bestritten die Schilehrer die musikalische Unterhaltung. Diesmal fand ein Frühschoppenkonzert statt, ein Dämmerschoppen und Tanz mit den Wolpertinger Buam sowie den Original Mühlbachtalern. Wie jedes Jahr gab es um 22 Uhr ein Feuerwerk, gesponsert von Schausteller Werner Wambold. Danach hieß es dann: Die letzten zwei Stunden noch genießen, bevor vier wundervolle Tage zu Ende gingen und um 0 Uhr die Kirmes begraben wurde.