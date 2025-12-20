Am 5. Januar 2026 ist Schluss „Kränchen“ in Lahnstein: Wohnmobilstellplatz schließt Tobias Lui 20.12.2025, 06:00 Uhr

Wohnmobilisten sind Menschen, die mit einem Wohnmobil reisen, um Freiheit und Flexibilität zu genießen. Stellplätze in Lahnstein gibt es nicht allzu viele. Einer, der beliebt und preisgekrönt ist, muss Anfang 2026 schließen.

Nur noch wenige Wochen, dann zieht auch das letzte Wohnmobil von dannen: Am Montag, 5. Januar 2026, schießt der Wohnmobilstellplatz auf dem ehemaligen Sportplatz Kränchen im Stadtteil Niederlahnstein. Der stark frequentierte Platz muss der neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Lahn weichen, die bis 2028 entstehen soll.







