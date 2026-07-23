Karneval verbindet man eigentlich eher weniger mit England. Doch als die Lahnsteiner Karnevalisten zusammen mit den Einwohnern von Kettering durch die englischen Straßen zogen, zeigte sich sogar die britische Presse begeistert.
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Offensichtlich hat nicht nur den Lahnsteiner Besuchern die Teilnahme am Sommerkarneval in Kettering Spaß gemacht – sondern auch umgekehrt. Der Northamptonshire Telegraph blickte nach dem Umzug mit Begeisterung auf den 11. Juli zurück: „Tausende Einwohner genossen einen Tag voller Spaß bei strahlendem Sonnenschein.