Karneval begeistert in England
Kräftiges „Thank you“ aus Kettering nach Lahnstein
Gruppenfoto der Lahnsteiner mit Ketteringer Tollitäten und Bürgermeisterin Lauren Glanfield in der "Kino Lounge"
Gruppenfoto der Lahnsteiner mit Ketteringer Tollitäten und Bürgermeisterin Lauren Glanfield in der "Kino Lounge"
Dirk Förger

Karneval verbindet man eigentlich eher weniger mit England. Doch als die Lahnsteiner Karnevalisten zusammen mit den Einwohnern von Kettering durch die englischen Straßen zogen, zeigte sich sogar die britische Presse begeistert.

Lesezeit 1 Minute
Offensichtlich hat nicht nur den Lahnsteiner Besuchern die Teilnahme am Sommerkarneval in Kettering Spaß gemacht – sondern auch umgekehrt. Der Northamptonshire Telegraph blickte nach dem Umzug mit Begeisterung auf den 11. Juli zurück: „Tausende Einwohner genossen einen Tag voller Spaß bei strahlendem Sonnenschein.
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