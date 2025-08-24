Zu einem Unfall kam es auf der B42 zwischen Kamp-Bornhofen und Kestert am Sonntagmorgen. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 12.25 Uhr komplett gesperrt.

Zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer kam es am Sonntagmorgen auf der B42. Der Unfall, der sich auf freier Strecke zwischen Kamp-Bornhofen und Kestert ereignete, wurde um 10.18 Uhr der Polizei in St. Goarshausen gemeldet, wie diese auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger Motorradfahrer die B42 von Kamp-Bornhofen Richtung Rüdesheim. Laut Zeugen scherte er zum Überholen aus, als es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Beifahrerin im Auto erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, teilt die Polizei weiter mit. Die Bundesstraße war bis 12.25 Uhr komplett gesperrt.

Polizei, Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.