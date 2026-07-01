Sanierung Freibad Birlenbach Kosten konnten um ein Drittel reduziert werden Till Kronsfoth 01.07.2026, 15:00 Uhr

i Die Sanierung könnte günstiger werden als ursprünglich veranschlagt. Johannes Koenig

Verbandsgemeinde hofft auf Förderung: Im Falle eines positiven Bescheides müsste die VG nur rund die Hälfte der Kosten tragen.

Das Birlenbacher Freibad soll modernisiert werden. Der Verbandsgemeinderat Diez beschloss daher unlängst die Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS – Schwimmbäder). Kosten massiv reduziert Im Dezember 2025 beschloss der Verbandsgemeinderat Diez bereits, ein Ingenieurbüro mit der Modernisierung des Schwimmbades zu beauftragen.







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