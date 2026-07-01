Verbandsgemeinde hofft auf Förderung: Im Falle eines positiven Bescheides müsste die VG nur rund die Hälfte der Kosten tragen.
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Das Birlenbacher Freibad soll modernisiert werden. Der Verbandsgemeinderat Diez beschloss daher unlängst die Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS – Schwimmbäder).
Kosten massiv reduziert
Im Dezember 2025 beschloss der Verbandsgemeinderat Diez bereits, ein Ingenieurbüro mit der Modernisierung des Schwimmbades zu beauftragen.