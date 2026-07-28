Hohe Kosten für Bahnsanierung
Kosten für die Sanierung der Malbergbahn waren enorm
Verfallen zeigte sich ein Wagen in der Talstation der Malbergbahn im Jahr 1998. Inzwischen ist er – ebenso wie die Talstation –
Verfallen zeigte sich ein Wagen in der Talstation der Malbergbahn im Jahr 1998. Inzwischen ist er – ebenso wie die Talstation – wieder ordentlich hergerichtet worden.
Andreas Galonska (Archiv)

Oft wird gefragt, warum die Bad Emser Malbergbahn ihren Betrieb einstellen musste. Ein Blick in den Prüfbericht aus dem Jahr 1979 beleuchtet die damals schon sehr hohen Kosten, die für die Sanierung veranschlagt wurden.

Lesezeit 1 Minute
Die Malbergbahn in Bad Ems lockte jahrzehntelang viele Besucher an die Lahn, aber Ende der 70er-Jahre reichten die Umsätze nicht mehr aus. Außerdem wurde vom TÜV Rheinland ein Prüfbericht vorgelegt, mit dem hohe Kosten für dringende Sanierungsarbeiten verbunden waren.
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