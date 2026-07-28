Oft wird gefragt, warum die Bad Emser Malbergbahn ihren Betrieb einstellen musste. Ein Blick in den Prüfbericht aus dem Jahr 1979 beleuchtet die damals schon sehr hohen Kosten, die für die Sanierung veranschlagt wurden.
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Die Malbergbahn in Bad Ems lockte jahrzehntelang viele Besucher an die Lahn, aber Ende der 70er-Jahre reichten die Umsätze nicht mehr aus. Außerdem wurde vom TÜV Rheinland ein Prüfbericht vorgelegt, mit dem hohe Kosten für dringende Sanierungsarbeiten verbunden waren.