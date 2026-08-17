50 Jahre Konzerte auf Loreley
Konzertkino macht Mythos der Loreleybühne anschaulich
Auf dem Loreleyplatz in St. Goarshausen wurde der Mythos der Loreleybühne lebendig.
Auf dem Loreleyplatz in St. Goarshausen wurde der Mythos der Loreleybühne lebendig.
Ingo Beller

Seit 50 Jahren ist die Loreleybühne spektakulärer Schauplatz für ebenso spektakuläre Konzerte. Um den Rockfelsen am Rhein ranken sich unzählige Geschichten. Die schönsten wurden jetzt bei der Jubiläumsfeier in St. Goarshausen noch einmal erzählt.

Lesezeit 4 Minuten
Mythos, Initialzündung, Erweckungserlebnis – es waren große, aber authentische Worte, die bei der Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre Loreleybühne“ fielen. Um die persönlichen Geschichten hinter der Geschichte des Rockfelsens drehte sich diese Geburtstagsfete, zu der die Stadt St.
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