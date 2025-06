Ein Sommer, neun Konzerte und ein Festival in spektakulärer Kulisse: Die Loreley-Freilichtbühne lädt wieder zu unvergesslichen Open-Air-Erlebnissen ein – mit Stars wie Sido, Simple Minds oder 30 Seconds To Mars und einem Hauch Mittelalter-Magie.

Neun Konzerte, ein Festival, eine unvergleichliche Location hoch überm Rhein: Nur noch wenige Tage, dann startet wieder die Open-Air-Konzertsaison auf der Loreley-Freilichtbühne – und das im wahren Wortsinn mit einem Knall, wie Ulrich Lautenschläger ankündigt. Der Geschäftsführer der Loreley Venue Management GmbH und Pächter der Bühne freut sich schon auf ein abwechslungsreiches Programm, wie er unserer Zeitung verrät.

Highland Saga – Celtic Night am Freitag, 13. Juni: Den Auftakt macht die „Highland Saga – Celtic Night“. Im vergangenen Jahr wieder zum Leben erweckt, freut sich Ulrich Lautenschläger ganz besonders auf dieses Event, denn es „ ist halt mein Baby und gleichzeitig die Eröffnungsveranstaltung der Saison 2025. Das werden wir auch entsprechend mit einem Feuerwerk zelebrieren“, verrät der Bühnenpächter.

Peter Maffay am Freitag und Samstag, 20. und 21. Juni: Gleich eine Woche danach macht Peter Maffay mit seinem „Love Places“-Konzert Station auf dem Loreleyfelsen und spielt dort an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei von gerade einmal fünf Konzerten in diesem Sommer. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern ist der Deutschrocker der erfolgreichste Künstler in den deutschen Charts. Wer dabei sein möchte, muss schnell sein, das Konzert am Samstag ist bereits ausverkauft. Für die Anreise gibt Lautenschläger noch einen Tipp, denn am selben Wochenende findet die Magic-Bike-Week in Rüdesheim statt. „Hier empfehlen wir unseren Gästen aus dem Rhein-Main-Gebiet die Anreise über die Bäderstraße zu nehmen, denn Rüdesheim wird dann wieder voll gesperrt sein. Alternativ sollte man die Anreise über die linke Rheinseite wählen und über die Fähren auf die Loreley fahren.“

30 Seconds To Mars am Samstag, 28. Juni: Rockig geht es eine Woche später weiter, aber dieses Mal direkt importiert aus L.A. Die Alternative-Rocker von 30 Seconds To Mars haben im September 2023 ihr jüngstes Album „It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day“ rausgebracht – spätestens jetzt dürfte jeder einen Ohrwurm von einem der vielen Hits der beiden Leto-Brüder haben.

Fury In The Slaughterhouse am Samstag, 12. Juli: Schon im Sommer 1988 – dem Jahr ihrer Gründung – rockte Fury In The Slaughterhouse die Loreley-Freilichtbühne und war in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder dort zu Gast. Trotz mehrfacher Wechsel der Bandmitglieder bleiben sich die Gründungsmitglieder Jim Kerr und Charlie Burchill seit über 45 Jahren treu und blicken auf eine Diskografie von 20 Alben. Auf der Loreley spielen sie eins von zwei Konzerten ihrer „Hope“-Tour in Deutschland. Wäre den Mitgliedern das Motto „Hoffnung“ früher zu profan gewesen, füllen sie diese Worthülse mit Leben und stellen bei jedem Konzert ein gemeinnütziges Projekt vor, für das die Besucher beim Konzert die Gelegenheit haben, ihre Pfandbecher zu spenden.

Simple Minds am Sonntag, 13. Juli: Simple Minds sind bekannt für ihren unverwechselbaren Sound zwischen Rock, Pop und Wave. Die schottische Rockband mit Wurzeln in Glasgow gehört zu den erfolgreichsten der 1980er- und 1990er-Jahre. Besucher des Konzerts dürfen sich auf eine tolle Show freuen, bereits 1991 kürt die Zeitschrift „Q“ zur besten Liveband der Welt.

Sido am Freitag, 25. Juli: Sido, mit bürgerlichem Namen Paul Hartmut „Siggi“ Würdig, mischt seit seiner Jugend die Hip-Hop-Szene auf. Nun ist der 45-Jährige auf seiner großen Jubiläumstour „25 Jahre Sido“ und macht Halt auf dem berühmten Felsen im Mittelrheintal. „Diese Tour ist ein Muss für alle, die Sidos musikalische Entwicklung live erleben und die Songs feiern wollen, die eine ganze Generation geprägt haben“, heißt es über den Künstler auf Eventim.

Johannes Oerding am Samstag, 26. Juli: 2009 brachte der Songwriter Johannes Oerding sein erstes Album raus, heute gehört er zu den erfolgreichsten Popsängern Deutschlands. Sechs Alben, ein zweiter Platz beim Bundesvision-Songcontest und einige Gold- und Platin-Auszeichnungen pflastern seinen Weg.

Cro am Freitag, 1. August: Die Cronicles-Tour setzte im vergangenen Jahr Maßstäbe, wird über Cro gesagt, nun geht der 34-Jährige auf große Open-Air-Tournee und nimmt seine Fans mit auf einen Trip durch seine über zehn Jahre andauernde Karriere. Der Mann, der einst mit seiner Panda-Maske berühmt wurde, präsentiert mit einer Throw-back-Show das Beste seiner aus fünf Nummer-1-Alben bestehenden Diskografie.

Jubiläumsfestival 30 Jahre In Extremo und Special Guests vom Donnerstag bis Samstag, 4. bis 6. September: In Extremo gehören zu den großen Innovatoren der zeitgenössischen Musikgeschichte: Die Band kombinierte mittelalterliche Stilelemente mit modernen, harten Rockklängen und erfand so ein ganz eigenes Genre. 2025 jährt sich die Gründung von In Extremo zum 30. Mal: Um diesen Anlass mit ihren Fans gebührend feiern zu können, veranstalten die sechs Musiker ein dreitägiges Jubiläumsfestival auf der Freilichtbühne Loreley. Zahlreiche Freunde und musikalische Wegbegleiter werden mit ihren Auftritten die große Geburtstagsparty bereichern. Als Headliner eines jeden Abends wird In Extremo alle drei Tage beschließen.

Zum Bedauern vieler Progressive-Rock-Fans steht die „Night oft he Prog“ nicht mehr im Terminkalender. Eventmanager Ulrich Lautenschläger nach den Hintergründen gefragt, antwortet: „Auch wir finden es sehr schade, dass wir auf die ‘Night Of The Prog’ in Zukunft verzichten müssen. Aber die allgemeine Kostenentwicklung führt dazu, dass ein so aufwendiges Festival mit einer doch eher kleinen spezialisierten Zielgruppe wirtschaftlich nicht mehr tragfähig ist.“ Angesprochen auf „Tattoo“, zu dem sich Marching-Bands und unzählige Fans von Dudelmusik auf dem Loreleyleyfelesen trafen, blickt Lautenschläger zuversichtlich in die Zukunft: „Was das ‘Tattoo’ betrifft, werden wir die ‘Highland Saga – Celtic Nigh’ in den nächsten Jahren sukzessive weiter aufbauen und die Fans des Dudelsacks damit abholen. Hier sind wir auch schon für 2026 in der Vorbereitung, und vielleicht wird das Format dann noch größer.“

Ausblick auf 2026

Schon jetzt stehen zwei Termine im nächsten Konzertsommer 2026 fest: Am 13. Juni 2026 kommt Michael Patrick Kelly mit einer Loreley-Special-Show auf den mystischen Felsen und wird sein neues Album „Traces“ vorstellen, das in diesem Herbst – am 31. Oktober – erscheint. Zuletzt war er im Sommer 2022 zu Gast auf dem Felsen.

Und nach längerer Funkstille erscheinen die Broilers zurück im Rampenlicht. Die Punkband aus Düsseldorf macht am 8. August 2026 auf der Loreley-Freilichtbühne Station.