Konzert im Kloster Schönau bringt Advent zum Klingen

Weihnachtliches und Weltliches, Klassisches und Zeitgenössisches – beim Konzert in der Kirche des Klosters Schönau in Strüth haben der Chor Klippenklang Marienfels und seine Gäste ein breites Spektrum geboten. Das konnte sich wahrlich hören lassen.
Jetzt kann er getrost kommen, der Advent – so mitreißend, wie der Chor Klippenklang Marienfels und seine Gäste aus dem Rheingau-Taunus-Kreis auf ihn eingestimmt haben. Wobei das Konzert, das jüngst in der Kirche des Klosters Schönau in Strüth erklang, keineswegs nur Adventliches in der Pipeline hatte: Metal-Rock war dort ebenso im Angebot wie Musik aus der Romantik, das Singer-Songwriter-Genre ebenso vertreten wie die Klassik, Zeitgenössisches ...