Mit dem Ende der Saison im September wird dieses Jahr im Botanischen Garten in Hahnstätten nicht mehr geheiratet. Die Entscheidung dürfte viele Anwohner freuen. Die verwaltungsrechtliche Prüfung des Falls geht jedoch weiter.
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Nach jahrelangen Vorbereitungen und wohl millionenschweren Investitionen öffnete der Botanische Garten in Hahnstätten im Sommer seine Tore. Von Beginn an fanden dort auch Hochzeiten statt. Anwohner beschwerten sich jedoch über Lärm. Schnell rief die Kontroverse Ordnungsamt, Gemeinderat und Kreisverwaltung auf den Plan.