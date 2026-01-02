Landespolizeien kooperieren Kontrollen auf der B49: Einbrechern auf die Spur kommen 02.01.2026, 15:00 Uhr

i Ein Zeichen setzen: Rund 50 Beamte sind an der B49 im Kreis Limburg-Weilburg im Einsatz und kontrollieren Autos und Lkw. Dabei kooperieren die Polizeipräsidien Koblenz und Westhessen. Henning Schenckenberg

Landespolizeien Rheinland-Pfalz und Hessen kontrollieren im Bereich Limburg-Weilburg den Verkehr.

Am frühen Abend werden auf der Raststätte an der B49 nahe Beselich die Parkplätze knapp. Das liegt allerdings nicht an einer erhöhten Reiselust, sondern an der Polizei. Diese zeigt mit rund 50 Kräften Präsenz und kontrolliert den Verkehr. Sie will dabei vor allem Einbrechern auf die Spur kommen, die in der „dunklen Jahreszeit“ die B49 als Fluchtroute nutzen könnten.







Artikel teilen

Artikel teilen