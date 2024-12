Raserszene ausgrenzen Kommt ein Fahrverbot für Motorräder? 18.12.2024, 18:00 Uhr

i Die Schliem ist ein Treffpunkt der Raserszene. Dort gab es schon mehrere Unfälle mit tödlichem Ausgang, nun könnte ein Fahrverbot kommen. Uli Pohl. Uli Pohl

Drei tödliche Unfälle in den vergangenen Jahren, doch das schreckt die Raserszene nicht ab die Schliem zwischen Zollhaus und Allendorf weiterhin als Rennstrecke zu nutzen.

Aar-Einrich. Der bereits dritte tödliche Unfall auf der in der Raserszene begehrten Schliem (B274 zwischen Zollhaus und Allendorf) setzte erstmals eine konkrete Diskussion über ein mögliches Fahrverbot für Motorräder am Wochenende in Gang. Bei dem Unfall im August dieses Jahres kam ein 34-jähriger Motorradfahrer ums Leben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen