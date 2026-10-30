Geisenberg-Tunnel Diez Kommt der Zugang zum Schläfer zurück? Johannes Koenig 30.10.2026, 06:00 Uhr

i Mit der Eröffnung des Geisenberg-Tunnels kam die Schließung der Unterführung im Schläferweg. Johannes Koenig

Seit Jahren ist ehemalige Bahnunterführung am Schläferweg gesperrt. Zum Bedauern vieler Anwohner. Lösungsvorschläge für eine Wiederöffnung des Durchgangs hat Dominik Hölzer gemeinsam mit mehreren Mitstreitern entwickelt.

Des einen Freud, des anderen Leid: Mit der Eröffnung des Geisenberg-Tunnels im März 2022 wurde die B417 an der Diezer Altstadt vorbeigeführt. Der Durchgangsverkehr in der Wilhelmstraße und der Rosenstraße ging dadurch deutlich zurück. Für die Anwohner des Wohngebiets Schläfer brachte die Veränderung jedoch auch Nachteile mit sich.







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