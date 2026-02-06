Keine Termine möglich
Können Nachbarn Führerscheinstelle in Lahnstein helfen?
Die rosa Zeiten sind vorbei - die vieler Scheckkartenführerschiene aber auch: Wer noch bestimmte Führerscheindokumente hat, muss
Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Tausende Führerscheine müssen aktuell umgetauscht werden. Da kommt Personalnot in der Führerscheinstelle in Lahnstein zur ungünstigsten Zeit. Die Stadt-SPD stellte sich die Frage, ob Nachbarkommunen nicht aushelfen können. Das sagt die Verwaltung.

Wer einen Führerschein umtauschen, neu beantragen oder abholen will, kommt in Lahnstein gerade kaum weiter. Seit Wochen ist online keine Terminbuchung dafür möglich. Nur in existenziell dringenden Fällen bekommt man einen Termin. Der Grund laut Verwaltung: Personalengpässe.

