Bad Ems. Ins Haus „Herzog von Leuchtenberg“ in der Römerstraße 40, dort, wo einst Kurgäste im Heyer’schen Inhalatorium für ihre Gesundheit das vernebelte Emser Quellwasser inhalierten, hatten jüngst die beiden Organisatoren Willi Becker und Werner Simmer eingeladen. Balsam für die Seele erwartete das Publikum im voll besetzten Kultorium mit dem Sextett, den Kölner Vokalisten.

Fabian Hemmelmann (Bariton) gründete 2007 dieses hochkarätige Ensemble mit Natasha Goldberg (Sopran), Theresa Klose (Sopran), Katharina Georg (Alt), Fabian Strotmann (Tenor) und Christian Walter (Bass). Mit ihrem Programm „Elements“, für welches sie den Preis der deutschen Schallplattenkritik erhielten, umkreisen sie thematisch die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Das Ensemble beherrscht ein breites Repertoire aus verschiedenen Musikepochen und stellt Musik zu den großen Themen Liebe, Leben, Tod, Leidenschaft und Glaube vor.

Bogen zwischen den Jahrhunderten gespannt

Nach der Begrüßung durch Willi Becker eröffneten die A-cappella-Sänger mit der Motette „Die Himmel erzählen“ von Heinrich Schütz. In einer lockeren Moderation führte Fabian Hemmelmann gekonnt und witzig durchs Programm. Mit einer lupenreinen Intonation und stimmlich überwältigend schön bewiesen die Künstler danach mit Werken aus England wie „Fire, fire my heart“ von Thomas Morley oder „This sweet“ von William Byrd perfekte Stimmbeherrschung.

Aber auch an Zeitgenössisches wagen sie sich heran: „Vorrei“ heißt das Werk der italienischen Komponistin Laura Marconi, welches das Ensemble perfekt und einfühlsam präsentierte. Mit dem Madrigal „Tanzen und Springen“ von Hans Leo Hassler ließen die Künstler noch einmal die Renaissance aufleben. Es folgte ein volkstümlicher Teil mit bekannten Liedern aus dem deutschen Volksliedgut – für das Publikum ein Hörerlebnis vom Feinsten. Das Abendständchen sowie das Werk „Vineta“ von Johannes Brahms erklangen in einem wunderbar romantischen Tonfall.

Satter Sound begeistert auf ganzer Linie

Nach der Pause erklang der doppelchörige Lobgesang „Cantate Domino“ des zeitgenössischen Eifeler Liedermachers Alwin Michael Schronen. Auch diese Interpretation war geprägt von großer Freude und eröffnete ganz neue Klangwelten. Anschließend präsentierte das Sextett mit einem ausgesprochen homogenen und transparenten Klang Bearbeitungen aus der Popszene über „You Are The New Day“ (The King’s Singers) und „So It Goes“ (Billy Joel) und bekrönte das abendliche Hörerlebnis.

Der satte Sound, die Literaturauswahl und Choreographie begeisterten auf ganzer Linie und bescherten dem Publikum einen wahren Ohrenschmaus. Langanhaltender und Applaus im Stehen waren der Lohn für diese Sternstunde im Kultorium. Nicht nur überzeugten die Vokalisten mit stimmlicher Homogenität und Virtuosität, mit hervorragender Deklamation, ihrer perfekten Gesangskultur insgesamt. Vor allem imponierten ihre tiefe Emotionalität und sichtbare Freude am Singen, mit der sie ihr Programm vortrugen. Ohne zwei Zugaben (mit Gänsehautfeeling!) ließ das Publikum die Kölner nicht gehen.