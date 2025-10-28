Amtsgericht Diez Koblenzer Drogenring versuchte, in Nassau fußzufassen 28.10.2025, 06:00 Uhr

i Mehr als ein Jahr lang hatte die Koblenzer Kriminalpolizei einen Drogenring überwacht, der auch versuchte, in Nassau Absatzmärkte zu erschließen. Christin Klose. dpa-tmn

Die Zeugenaussagen vor dem Diezer Amtsgericht erinnerten an Schilderungen aus einem Mafia-Film: Drogenbosse, die Zwischenhändlern drohen, ihnen in die Beine zu schießen. Konkurrenten, die entführt werden und aus dem fahrenden Wagen springen.

Ein 28-jähriger Mann aus Nassau hatte 2023 mit dem Koblenzer Drogenboss K. über den Kauf von fünf Kilogramm Cannabis zum Wert von knapp 4.000 Euro verhandelt. Dieses Gespräch wurde von der Polizei abgehört, sodass es gegenüber dem Nassauer zu einer Anklage wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vor dem Diezer Amtsgericht kam.







