Aktion im Limeskastell Pohl Knut-Works: Aus Weihnachtsbaum wird Lieblingsstück Ulrike Bletzer 11.01.2026, 16:00 Uhr

i Die fünfjährige Emilie bemalt ihre aus Christbaumholz gefertigte Schnecke. Bletzer Ulrike

Weihnachten ist vorbei – doch was passiert nun mit den Christbäumen? Im Limeskastell Pohl hat man sich dieses Jahr eine besondere Recycling-Aktion überlegt: „Knut-Works“ – ein Handwerks-Workshop für alle, die mehr wollen als Nadelteppich und Biomüll.

„Das hat mich mindestens eine halbe Flasche Rotwein gekostet“, sagt Jürgen Schmidt und wechselt gleich darauf die Alkoholsorte: „Eine Schnapsidee.“ Aber eine mit Pfiff: Um die kreative Weiterverwertung ausgedienter Weihnachtsbäume dreht sich der Workshop, der im Limeskastell Pohl im Vorfeld des Knut-Festes über die Bühne geht.







