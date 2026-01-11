Knut-Works: Aus Weihnachtsbaum wird Lieblingsstück

Weihnachten ist vorbei – doch was passiert nun mit den Christbäumen? Im Limeskastell Pohl hat man sich dieses Jahr eine besondere Recycling-Aktion überlegt: „Knut-Works“ – ein Handwerks-Workshop für alle, die mehr wollen als Nadelteppich und Biomüll.
„Das hat mich mindestens eine halbe Flasche Rotwein gekostet“, sagt Jürgen Schmidt und wechselt gleich darauf die Alkoholsorte: „Eine Schnapsidee.“ Aber eine mit Pfiff: Um die kreative Weiterverwertung ausgedienter Weihnachtsbäume dreht sich der Workshop, der im Limeskastell Pohl im Vorfeld des Knut-Festes über die Bühne geht.