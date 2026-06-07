Mehr als Symbol der Liebe Kloster Bornhofen: Herz im Fokus neuer Ausstellung Ulrike Bletzer 07.06.2026, 18:00 Uhr

i Pater Eryk freut sich über jeden Besucher, der zur Jahresausstellung mit ihren drei Herzbänken, neun Bannern und einigem mehr auf den Marienplatz kommt. Bletzer Ulrike

Bei der Jahresausstellung im Kloster Bornhofen dreht sich alles um das Herz und seine spirituelle Bedeutung.

Von Wasser über Wein, Apfel, Salz, Olivenbaum, Honig und Schokolade in die Oase und jetzt also mitten ins Herz: Seit 2018 gelingt es Pater Eryk Jahr für Jahr, für die Ausstellung auf dem Marienplatz des Klosters Bornhofen ein Thema zu finden, dessen Symbolkraft die Brücke zwischen dem Alltagsleben der Menschen und dem heute vielen von ihnen fremd gewordenen religiösen Glauben schlägt.







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