Kängurubabys, Uhus, Störche: In der Klingelbacher Mühle leben viele Tierarten. Die Wildtierauffangstation wird seit 44 Jahren von Biga und Dieter Kruse betrieben. 350 Kilogramm Tierfutter brauchen die Kruses jeden Monat – und das auf eigene Kosten.

Der Schwerpunkt in ihrer Betreuung seien die Kängurus, sagt Biga Kruse. Am Tor zu dem verwunschenen Anwesen begrüßt sie ihre Besucher mit Snoopy, dem 43. Kängurubaby in den 44 Jahren, die sie und ihr Mann Dieter in der Klingelbacher Mühle wohnen und sich der Betreuung von Tieren verschrieben haben. Eine Geschichte aus der Wildtierauffangstation.

Kängurubabys gibt es immer wieder in der Klingelbacher Mühle

„Skippy“ war vor 18 Jahren das erste Tierchen dieser Gattung. Das älteste Känguru in der Klingelbacher Mühle zurzeit, Melly, ist zehn Jahre alt. Snoopy kam „gummibärchengroß“ auf die Welt, wog nur 420 Gramm, als er aus einem Tierpark zu den Kruses kam. Es ist anspruchsvoll, Kängurubabys groß zu ziehen. Eine Kängurumutter produziert zur gleichen Zeit mehrere Sorten Milch. Biga Kruse muss diese Milch mit verschiedenen Fettprozenten aus Australien beziehen. Die Anatomie der Kängurumutter lässt es zu, dass fast immer drei Kinder bei ihr sind: Eines in einer befruchteten Eizelle, eines im Beutel, und eines, was schon aus dem Beutel heraus ist, aber sich noch drei bis vier Monate lang die von der Mutter produzierte Milch abholt.

Snoopy hat es geschafft. Dank der liebevollen und kompetenten Pflege seiner Ziehmutter entwickelt er sich jetzt gut. Bis vor wenigen Wochen dauerte es eine halbe Stunde und länger, bis er sein Milchfläschchen leer getrunken hatte. Der kleine Kerl ragte mit seinem Köpfchen kaum aus dem Beutel, von Biga handgefertigt, heraus. Eine halbe Stunde Zeit für die Fütterung eines Tieres können sie und ihr Mann eigentlich nicht leisten. Stets sind es rund 150 Tiere, die am Morgen und am Abend gefüttert werden möchten. Es gab ein Jahr, da hatten sie 400 Pflegetiere in einer Saison in der Klingelbacher Mühle, erzählt Biga Kruse.

i Das ist Storch Mampffred. Das Küken schlüpfte im Brutkasten aus seinem Ei. Uschi Weidner

Schwerpunkt sind auch die Störche. 29 waren es noch bis vor ein paar Tagen. Elf konnten herausgelassen werden, acht von ihnen sind tatsächlich auf dem Weg in den Süden. Die 18 verbliebenen Störche sind „dauerhafte Fußgänger“, Bruchpiloten, deren Flugmöglichkeiten für immer eingeschränkt sein werden. In diesem Jahr gab es große Probleme mit einem Marder, sagt Kruse. Er holte sich drei von fünf Storcheneiern. Um die beiden letzten Eier zu retten, legte die Betreiberin der Wildtierauffangstation sie in den Brutkasten. Aus einem Ei schlüpfte tatsächlich ein Küken, der kleine Mampffred. Der kleine Kerl ist ein Wunder der Natur. Von Anfang an fraß er mit einem Riesenappetit – daher kommt auch sein Name, er mampft – und entwickelte sich gut.

i Weitere Bewohner der Klingelbacher Mühle: Das sind die Uhus Hilde und Herbert. Uschi Weidner

Die Syna spendete und stellte den Kruses im vergangenen Jahr drei Masten für Storchennester. „Das war eine so tolle Aktion“, schwärmt Biga Kruse. Die Chancen stehen gut, dass die Jungstörche in den nächsten Jahren zum Brüten wieder zur Klingelbacher Mühle zurückkehren.

Das Anwesen ist ein idealer Ort für die Tiere, aber auch für die Menschen. „Am Anfang brachten Ortskundige schon einmal ein Rehkitz, Vögel, ein Eichhörnchen, heimisches, verletztes und verwaistes Wild. Dies ist bis heute so“, zählt Kruse auf. Sie und ihr Mann kümmern sich um schwer vermittelbare Tiere wie beispielsweise Papageien, Pfauen, Riesenschildkröten und Tiere mit einem Handicap, die in freier Wildbahn nicht überlebensfähig sind. Das sind Rehe, Rotwild, Enten, Gänse oder Schwäne. Immer wieder auch weiße Hochzeitstauben, die den Weg zum Züchter nicht mehr finden. Sie werden, wenn sie den Rückweg nicht finden und nicht in Obhut genommen werden, von den anderen Tieren geschlagen.

Seit kurzer Zeit leben auch die Uhus Herbert und Hilde in der Klingelbacher Mühle. Weitere Tiere sind ein einäugiger Falke – ihm fehlt das räumliche Sehen, er wurde mit einer Sonde aufgezogen – ein Graureiher, ein Falke, der durchmausern muss, Eichhörnchen, Rehe, Tauben, ein Rothirsch und Rehkitze, um die sich die Kruses tagtäglich kümmern.

i Die Rehkitze Klara, Bella und Nani leben ebenfalls auf der Klingelbacher Mühle. Uschi Weidner

Das Anwesen, die liebevolle Betreuung sind das eine, teils spektakuläre Rettungsgeschichten, denen man bei den Kruses stundenlang zuhören könnte, das andere. Zu erfahren ist auch, wie die Störche zu ihren Horsten auf den Masten gekommen sind und was sie am liebsten fressen. Auch viel Wissenswertes über die Lebensgewohnheiten der Tiere und ihre Auswilderung. Die beiden opfern sich gerne für die Pfleglinge auf, investieren viel Zeit und ihr privates Geld. Unterstützung bekommen sie von vielen Seiten, aber es ist klar: Die Tiere wollen jeden Tag verköstigt werden. Tiefgefrorenes Futter, monatlich 350 Kilogramm, steht für die Tiere bereit. Gefrostete Küken, Mäuse, Ratten und Fische, Sprotten für die Störche. Das Futter wird geliefert, zwei riesige Tiefkühltruhen und ein Gefrierschrank sind vorhanden.

Mittlerweile ist die Klingelbacher Mühle – korrekt: „Wildtierstation Klingelbacher Mühle“ – vom Veterinäramt geprüft und anerkannt, so bekannt, dass immer mehr Menschen hilfsbedürftige Tiere dort abgeben – und Biga und Dieter Kruse sagen so gut wie nie Nein. Für das Wohl der Tiere.