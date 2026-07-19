1,5 Millionen Euro Kosten
Klingelbach erneuert drei Straßen: Wer bezahlt?
Die Kanalarbeiten in der Kirchstraße in Klingelbach scheinen weitgehend abgeschlossen zu sein. Es fehlt unter anderem noch die W
Die Kanalarbeiten in der Kirchstraße in Klingelbach scheinen weitgehend abgeschlossen zu sein. Es fehlt unter anderem noch die Wiederherstellung der Fahrbahn und der Bürgersteige.
Johannes Koenig

In Klingelbach werden gleich drei Straßen saniert und ausgebaut. Damit wird unter anderem die Grundlage für ein mögliches Neubaugebiet geschaffen. Bleibt die Frage: Wer kommt für die Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro auf?

Lesezeit 2 Minuten
Großbaustelle in Klingelbach: Drei Straßen werden seit Dezember einschließlich der darunter liegenden Kanalisation saniert. Betroffen sind die Gartenstraße, die Straße „Auf dem Bangert“ und die Kirchstraße. Wobei die Straße „Auf dem Bangert“ bereits fertiggestellt ist.
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