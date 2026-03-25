Pläne des Gartenbauers
Kleiner Park wird am Hospiz in Nassau aufblühen
Die vorgefundene Erde hinter dem Hospiz passt nicht zur den Stauden, die hier gepfalnzt werden. Darum tauschen Michael Schnorbah
Die vorgefundene Erde hinter dem Hospiz passt nicht zur den Stauden, die hier gepfalnzt werden. Darum tauschen Michael Schnorbahcs Mitarbeiter zunächst den Boden aus
Christine Vary

Ein schöner Park wird zurzeit am Hospiz in Nassau angelegt. Ein Teil ist bereits gemacht worden, andere Abschnitte befinden sich in der Gestaltung. Darüber berichtet ein Garten- und Landschaftsbauer.

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Rund um das Hospiz Rhein-Lahn sind derzeit die Landschaftsgärtner zu Gang. Vor und hinter dem Gebäude pflanzen sie Baume und Sträucher. Zum Mühlbach hin soll ein kleiner Park entstehen. „Das wird richtig, richtig schön“, sagt Martin Schencking, Vorsitzender des Fördervereins Stationäres Hospiz Rhein-Lahn und der Stiftung Hospiz Rhein-Lahn.

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