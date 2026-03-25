Ein schöner Park wird zurzeit am Hospiz in Nassau angelegt. Ein Teil ist bereits gemacht worden, andere Abschnitte befinden sich in der Gestaltung. Darüber berichtet ein Garten- und Landschaftsbauer.
Lesezeit 3 Minuten
Rund um das Hospiz Rhein-Lahn sind derzeit die Landschaftsgärtner zu Gang. Vor und hinter dem Gebäude pflanzen sie Baume und Sträucher. Zum Mühlbach hin soll ein kleiner Park entstehen. „Das wird richtig, richtig schön“, sagt Martin Schencking, Vorsitzender des Fördervereins Stationäres Hospiz Rhein-Lahn und der Stiftung Hospiz Rhein-Lahn.