Schwerer Schicksalsschlag Kleiner Junge aus Elz gewinnt zweimal Kampf gegen Krebs 03.11.2026, 10:00 Uhr

i Als Connor Zimmer knapp vier Jahre alt ist, wird ein Tumor im Kleinhirn festgestellt. Es beginnt eine lange Leidenszeit. Sevana Zimmer

Operationen, Chemotherapie, Hoffen und Bangen: Im Sommer 2023 wurde bei dem vierjährigen Connor ein bösartiger Hirntumor festgestellt. Ab diesem Tag beginnt für die Familie aus Elz die schwerste Zeit ihres Lebens.

Im Leben von Marcus und Sevana Zimmer gibt es ein „Davor“ und ein „Danach“. Davor, das ist die Zeit bis Juni 2023. Da sind die Elzer seit knapp vier Jahren Eltern von Zwillingen. Connor und Leni Zimmer sind gesund und lebhaft, sämtliche Vorsorgeuntersuchungen sind unauffällig, mit zwei Jahren kommen sie in den Kindergarten.







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