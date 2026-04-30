Stilberatung in Nastätten „Kleidung ist wie ein Schutzschild, den wir anlegen“ Mariam Nasiripour 30.04.2026, 19:00 Uhr

i Ulrike Schmidt berät Menschen, die mit ihrem Styling mehr erreichen wollen. Ulrike Schmidt

Mehr Selbstbewusstsein durch das richtige Outfit: Dazu verhilft Ulrike Schmidt ihren Kunden. Wie das geht und worauf man achten kann, dazu gibt Schmidt demnächst einen Kurs in der Volkshochschule in Nastätten.

Die richtige Kleidung sorgt dafür, dass sich Frau wohlfühlt, selbstbewusster wird und es auch ausstrahlt. Genau das möchte Ulrike Schmidt erreichen. Die gelernte Friseurin und staatlich geprüfte Kosmetikerin blickt auf 35 Jahre Erfahrung als Visagistin, Hairstylistin und Styleberaterin zurück.







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