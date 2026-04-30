Stilberatung in Nastätten
„Kleidung ist wie ein Schutzschild, den wir anlegen“
Ulrike Schmidt berät Menschen, die mit ihrem Styling mehr erreichen wollen.
Ulrike Schmidt berät Menschen, die mit ihrem Styling mehr erreichen wollen.
Ulrike Schmidt

Mehr Selbstbewusstsein durch das richtige Outfit: Dazu verhilft Ulrike Schmidt ihren Kunden. Wie das geht und worauf man achten kann, dazu gibt Schmidt demnächst einen Kurs in der Volkshochschule in Nastätten. 

Lesezeit 3 Minuten
Die richtige Kleidung sorgt dafür, dass sich Frau wohlfühlt, selbstbewusster wird und es auch ausstrahlt. Genau das möchte Ulrike Schmidt erreichen. Die gelernte Friseurin und staatlich geprüfte Kosmetikerin blickt auf 35 Jahre Erfahrung als Visagistin, Hairstylistin und Styleberaterin zurück.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren