Reaktion auf CDU-Kampagne Klares Nein vom Ministerium zur Wache in Nastätten Marta Fröhlich 04.12.2025, 18:00 Uhr

i Braucht es in Nastätten mehr Polizeipräsenz? Eine CDU-Kampagne fordert eine Wache vor Ort. Begründung: Die Bürger wünschen sich mehr Sicherheit. Arne Dedert. picture alliance/dpa/Arne Dedert

Mit 10.000 Postkarten fordert die CDU Blaues Ländchen eine Polizeiwache in Nastätten. Doch von Land und Polizei kommt ein klares Nein – die Fallzahlen zeigen keinen Bedarf nach mehr Präsenz.

Klares Nein zur Polizeiwache in Nastätten vom Land: Das Innenministerium sieht keinen Bedarf für eine erhöhte Polizeipräsenz in der Verbandsgemeinde Nastätten. Das teilte Pressesprecher Matthias Bockius auf Anfrage unserer Zeitung mit.Nachdem die CDU Blaues Ländchen kürzlich eine Kampagne mit der Forderung nach einer Polizeiwache in Nastätten ergänzend zur Polizeiinspektion St.







