Haushaltsentwurf 2026 Klares Nein gegen Umlageerhöhung für Kommunen im Kreis Marta Fröhlich 07.12.2025, 18:00 Uhr

i Bei einem Minus von mehr als 22 Millionen Euro im Haushalt 2026 dreht der Rhein-Lahn-Kreis auch in diesem Jahr jeden Cent um. Hannes P. Albert. picture alliance/dpa

Das ging schnell: Die Verwaltung des Rhein-Lahn-Kreises wollte die Umlage erhöhen, um das dicke Minus im Haushalt zu mildern. Doch das kommt für den Kreisausschuss nicht infrage. Nun muss der Kreistag endgültig entscheiden.

Den zweiten Termin zur Beratung hätte es offensichtlich nicht zwingend gebraucht. Eigentlich veranschlagt Landrat Jörg Denninghoff immer zwei Kreisausschuss-Sitzungen, um über den Haushaltsentwurf für kommende Jahr zu beraten. Doch zum Erstaunen des Landrats und irgendwie auch des Gremiums war das Thema in der zweiten Beratung schnell vom Tisch.







