Klares Nein gegen Umlageerhöhung für Kommunen im Kreis

Das ging schnell: Die Verwaltung des Rhein-Lahn-Kreises wollte die Umlage erhöhen, um das dicke Minus im Haushalt zu mildern. Doch das kommt für den Kreisausschuss nicht infrage. Nun muss der Kreistag endgültig entscheiden.
Lesezeit 2 Minuten
Den zweiten Termin zur Beratung hätte es offensichtlich nicht zwingend gebraucht. Eigentlich veranschlagt Landrat Jörg Denninghoff immer zwei Kreisausschuss-Sitzungen, um über den Haushaltsentwurf für kommende Jahr zu beraten. Doch zum Erstaunen des Landrats und irgendwie auch des Gremiums war das Thema in der zweiten Beratung schnell vom Tisch.